Брат Исмаилова: «Разрешаю детям играть в компьютер, только если посмотрят исламские мультики»

Брат и тренер чемпиона ACA Магомеда Исмаилова Рамазан рассказал о воспитании собственных детей.

«Если мои дети даже гаджетами пользуются, моя установка — посмотреть сначала какой-нибудь исламский фильм, мультик исламский. Чтобы помимо той информации, которая там [в видеоиграх] идет, агрессивная, они еще и позитив ловили, какие-то знания.

Я разрешаю в игры играть, но сначала говорю: «Ты мне посмотри какой-нибудь исламский ролик, мультик, мне перескажи, потом даю тебе полчаса играть». Вот это мой совет родителям", — сказал Исмаилов-старший на ютуб-канале Спортлидер ТВ.