Брансон нанес Шахбазяну первое поражение в карьере на UFC Fight Night 173

Американский средневес Дерек Брансон техническим нокаутом на UFC Fight Night 173 победил соотечественника Эдмена Шахбазяна. Поединок завершился в начале третьего раунда. Вечер единоборств также известен под названиями UFC Fight Night 173 и UFC on ESPN+ 31. Он состоялся в Лас-Вегасе (США).

На счету 22-летнего Шахбазяна 11 побед в 12 боях в ММА. Он потерпел первое поражение в карьере.

У 36-летнего Брансона 21 победа и 7 поражений. На UFC 230 в ноябре 2018 года он проиграл действующему чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье.