Брандао и Туменов устроили потасовку на церемонии взвешивания перед ACA 136

Бывший боец UFC, 34-летний бразилец Диего Брандао (28-19) на церемонии взвешивания ACA 136 повздорил с 24-летним россиянином Бибертом Туменовым (10-2).

Бойцы готовились провести face-to-face, однако Туменов оттолкнул от себя Брандао, после чего нанес удар ногой. После этого бойцы обменялись в адрес друг друга оскорблениями.

Поединок между Туменовым и Брандао состоится 26 февраля в прелимах на ACA 136. Турнир будет проходить на «ЦСКА Арене» в Москве. Туменов показал на официальном взвешивании вес 67,65 кг, в то время как Брандао — 66,3 кг.

Давид Хачатрян