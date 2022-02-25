Урайа Фабер готов вернуться в UFC и назвал имя предполагаемого соперника

Бывший чемпион WEC и претендент на титул UFC Урайа Фабер (35-11) сообщил, что готов вернуться в октагон для боя против 38-летнего Каба Свонсона (28-12) на заполненной болельщиками арене.

«Прошло два года с тех пор, как появился коронавирус, — сказал Фабер в интервью MMA Junkie. — С тех пор я не дрался и даже не собирался драться без фанатов на стадионе. Теперь, когда люди вновь могут посещать турниры UFC [я готов вернуться]. Я люблю и уважаю Каба. В прошлом мы несколько раз чуть не подрались в клетке. Если я вернусь, то я определенно хочу подраться с Кабом. Для возвращения в клетку мне нужен правильный бой и толпа фанатов на трибунах».

Фабер провел последний бой в UFC против ныне чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-2) 14 декабря 2019 года на турнире UFC 245. Американец проиграл Яну, упав в глубокий нокаут в третьем раунде.

Свонсон дрался 14 декабря 2021 года на UFC Fight Night 199 против Даррена Элкинса (26-10). Тот бой Свонсон выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Давид Хачатрян