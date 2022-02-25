Ковингтон заявил, что может подняться в весе и забрать титул у Адесаньи

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (16-3) рассказал, что может подняться в средний вес и без особых усилий выиграть чемпиона UFC Исраэля Адесанью (22-1).

«Я не против того, чтобы подняться в средний вес и избить Адесанью, — сказал Ковингтон Yahoo Sports. — Он так себе боец. Адесанья не выдержит того темпа боя, который я ему навяжу. Для меня не будет проблемой провести ему тейкдаун. Если я не получу шанса вновь подраться с Усманом, у меня все равно остается много вариантов [куда двигаться дальше]».

Также американский боец подчеркнул, если Усман решит закончить карьеру, он станет бесспорным чемпионом UFC в полусреднем весе.

«В глубине души я чувствую, что я лучший боец, — заявил Ковингтон. — Я могу завершить карьеру, зная, что он [Усман] не был лучшим полусредневесом. У меня остались с Усманом незаконченные дела, но если он решит уйти, то без проблем. Я никуда не уйду. Я только начинаю. Если в следующем году он завершит карьеру, я стану бесспорным чемпионом».

Ковингтон подерется с Хорхе Масвидалем (35-15) 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Ковингтон проиграл в последнем бою Камару Усману (20-1) 6 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей.

Давид Хачатрян