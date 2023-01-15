Реакция бойцов на победу Умара: «Он лучше Хабиба»

Бойцы UFC отреагировали на нокаут 27-летнего российского бойца UFC легчайшего веса Умара Нурмагомедова (16-0) в Twitter.

Майкл Кьеза: «Люди думают, что я больной, когда говорю, что Умар лучше Хабиба»

Дерек Брансон: «С Умаром лучше не шутить»

Татьяна Суарез: «Боже мой, Умар — зверь!»

Ландо Ванната: «Нокаут от Умара просто на загляденье, но то, как он переживал за соперника после добивания, еще лучше»

Алджамейн Стерлинг: «Уоу! Умар!»

Мохаммед Мокаев: «Потрясающий нокаут от Умара. Легкие 50 тысяч долларов»

Хабиб Нурмагомедов: «Если вы о нем не знали, то сейчас знаете»

Умар нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.