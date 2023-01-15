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Сегодня, 10:10

Джон Джонс: «Попрошу Сехудо тренировать меня на бой с Ганом»

Джон Джонс надеется, что Генри Сехудо будет в его углу во время боя против Сирила Гана
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) может стать его угловым в бою с Сирилом Ганом (11-1).

«Я начал тренироваться с Генри больше года назад, — сказал Джонс YouTube-каналу Сехудо. — По правде говоря, у моих детей был турнир по волейболу в его городе, и я подумал, что можно заскочить к Генри Сехудо и убить сразу двух зайцев.

Генри потрясающий, он умный лидер и тактик. Генри большой фанат MMA, он замечает все детали, смотрит со всех ракурсов. Это делает его особенным. Я с удовольствием попросил бы его тренировать меня для боя с Сирилом Ганом. Надеюсь, наши графики совпадут и мы сможем поработать. Он может стать моим угловым».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Генри Сехудо
Джон Джонс
UFC
ММА
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