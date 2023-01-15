Умар Нурмагомедов: «Мой брат Усман лучше меня»

Умар Нурмагомедов считает своего брата чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова лучше него

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что его брат, непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) лучше него по всем аспектам.

«Кто лучше, я или Усман? Усман! По всем аспектам. Этот парень лучший. Это же мой брат. Почему он не может быть лучше? Я буду только счастлив, если он сможет завоевать все титулы на свете. Это же мой братишка», — сказал Нурмагомедов ESPN.

Умар нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Усман стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября 2022-го на Bellator 288 в Чикаго, США.