Бойцу на голых кулаках Недашковскому ампутировали ногу после аварии

Боец Денис Недашковский стал участником автомобильной аварии, после которой ему ампутировали ногу.

Недашковский рассказал о произошедшем в социальных сетях, сообщив, что провел в больнице две недели. К сожалению, врачам не удалось спасти его конечность. Спортсмен также поделился, что планирует в ближайшее время установить протез. «Новая жизнь. Спасибо всем за поддержку», — написал он, опубликовав фотографию с костылями у больницы, на которой видно отсутствие части правой ноги ниже колена.

Бывший тренер Недашковского Артур Варданян подтвердил, что из-за серьезной аварии спасти ногу спортсмена не удалось. Он объявил о начале сбора средств для помощи его бывшему подопечному.

Организация Hardcore FC, где Недашковский провел большую часть боев, пока не прокомментировала произошедшее. Очевидно, что после ампутации ноги продолжить карьеру бойца в этой лиге будет невозможно.