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Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве

13 ноября 2020, 23:24
Сергей Харитонов. Фото Twitter
Сергей Харитонов. Фото Twitter
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Российский боец ММА Сергей Харитонов был избит в Москве, сообщает «РЕН ТВ». 40-летний россиянин был доставлен в больницу.

По предварительным данным, нападавший был вооружен кастетом. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Другие подробности произошедшего уточняются.

8 ноября Харитонов нокаутировал британца Оли Томпсона на турнире в Дубае. На счету россиянина 32 победы и 8 поражений в ММА.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/771699-boitsa-mma-sergeia-kharitonova-izbili-v-moskve

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