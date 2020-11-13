Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве

Российский боец ММА Сергей Харитонов был избит в Москве, сообщает «РЕН ТВ». 40-летний россиянин был доставлен в больницу.

По предварительным данным, нападавший был вооружен кастетом. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Другие подробности произошедшего уточняются.

8 ноября Харитонов нокаутировал британца Оли Томпсона на турнире в Дубае. На счету россиянина 32 победы и 8 поражений в ММА.