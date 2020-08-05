Бой Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса не состоится
09:01
Президент UFC Дана Уайт объявил о том, что мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес не сможет 29 августа провести бой с россиянином Забитом Магомедшариповым.
— У него растяжение связок лодыжки и трещина. Так что он выбыл, — цитирует Уайта ESPN.
Напомним, этот поединок должен был возглавить турнир 29 августа. Заменить травмированного бойца вызвался Келвин Каттар, которого Магомедшарипов победил единогласным решением судей в ноябре прошлого года.
В профессиональной карьере 29-летний Магомедшарипов провел 18 побед и потерпел 1 поражение.
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