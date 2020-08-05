Бой Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса не состоится

Президент UFC Дана Уайт объявил о том, что мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес не сможет 29 августа провести бой с россиянином Забитом Магомедшариповым.

— У него растяжение связок лодыжки и трещина. Так что он выбыл, — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, этот поединок должен был возглавить турнир 29 августа. Заменить травмированного бойца вызвался Келвин Каттар, которого Магомедшарипов победил единогласным решением судей в ноябре прошлого года.

В профессиональной карьере 29-летний Магомедшарипов провел 18 побед и потерпел 1 поражение.