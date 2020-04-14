Бой Яна и Мораеса перенесли из Казахстана на частный остров
Российский боец Петр Ян (14-1) встретится с Марлоном Мораесом (23-6-1) не в Казахстане, а на частном острове, который будет обустроен под проведение боев UFC из-за коронавируса. Об этом сообщил бразилец в своем Instagram. Турнир запланирован на 13 июня.
— Я уже знаю, где это, и как туда добраться, — написал Мораес. — Все серьезно, скоро будут новости. Бою быть, и мы верим, что UFC сделает все, как надо.
Sei onde chegar e como chegar l?. O trabalho s?rio continua em breve Novidades. A luta e Essa, acreditamos no @ufc_brasil @danawhite vai fazer acontecer I know where and how to get there. We are taking seriously, news soon. This is the Fight, we do believe @ufc will get things done ? #island #ufc
— Эй, Марлон, можешь прислать мне локацию и объяснить, как туда добраться, — написал Ян в своем Twitter.
31-летний Мораес занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, 27-летний Ян — третий. Всего в американском промоушене у него шесть поединков (6-0).