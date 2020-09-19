Бои Сарнавский vs Абдулвахабов и Резников vs Раисов: дата и прямая трансляция АСА 111

Лига смешанных единоборств АСА в пятницу, 19 сентября, проводит турнир в Москве.

Со-главный бой АСА 111 — поединок Артема Резникова и Юсуфа Раисова в легком весе (до 70,4 кг). Рекорд Резникова — 21-6-0, Раисова — 16-1-0.

Главный бой шоу в Москве — поединок Абдул-Азиза Абдулвахабова и Александра Сарнавского в легком весе. Рекорд Абдулвахабова — 17-2-0, Сарнавского — 37-7-0.

Время начала прелимов — 17.00 (по Москве). Основной кард стартует ориентировочно в 20.00 (мск).

Трансляция турнира АСА 111 в прямом эфире будет доступна на сайте промоушена (подписка платная).