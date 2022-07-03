Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:46

Бой Муньос — О'Мэлли на UFC 276 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Педро Муньос (слева) против Шона О&amp;#039;Мэлли.
Фото USA Today Sports

Поединок на UFC 276 между бразильцем Педро Муньосом и американцем Шоном О'Мэлли признан несостоявшимся.

Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания О'Мэлли в глаз Муньосу. Судья принял решение не продолжать поединок.

Таким образом, бой признан несостоявшимся, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.

На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед при одном поражении, у 35-летнего Муньоса 20 побед и 7 поражений.

UFC
0
Читайте также
Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серроне объявил о завершении карьеры в UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости