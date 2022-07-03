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Сегодня, 05:24

Серроне объявил о завершении карьеры в UFC

Сергей Разин
корреспондент
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Американский боец Дональд Серроне после поражения от Джима Миллера на UFC 276 объявил о завершении карьеры.

«Я рад, что мои сыновья были здесь сейчас. Это самая длинная подготовка, которая у меня была за долгое время. И мне это больше не нравится. Пора откланяться. Я должен чувствовать момент, когда это сделать. Позади адская карьера. Надеюсь, однажды я попаду в Зал славы. Большое спасибо, UFC», — сказал Серроне после боя.

На счету 39-летнего Серроне 36 побед при 17 поражениях, у 38-летнего Миллера 35 побед и 16 поражений.

Дональд Серроне
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