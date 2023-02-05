Бой Исаева и Моури на Bellator 290 завершился вничью

Российско-азербайджанский боец Али Исаев не смог победить американца Стива Моури в поединке на турнире Bellator 290.

По итогам трех раундов все три рефери присудили ничью (28-28, 28-28, 28-28).

Эта ничья стала первой в профессиональной карьере у обоих бойцов. На счету 39-летнего Исаева 9 побед, у Моури — 10 побед и 1 поражение.

Поединок с Моури стал для Исаева дебютным в Bellator.

Главным событием турнира Bellator 290 станет поединок россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера. Этот бой будет последним в карьере 46-летнего Емельяненко.