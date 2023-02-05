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Сегодня, 04:25

Ахмед Магомедов проиграл Корралесу единогласным решением судей на Bellator 290

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Ахмед Магомедов проиграл американцу Генри Корралесу в поединке на турнире Bellator 290.

Магомедов уступил по итогам трехраундового боя единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29).

26-летний Магомедов потерпел первое поражение в карьере, на его счету также 10 побед. У 36-летнего Корралеса 20 побед и 6 поражений в ММА.

Главным событием турнира Bellator 290 станет бой россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера. 46-летний Емельяненко завершит карьеру после этого поединка.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка

Bellator (Беллатор)
ММА
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