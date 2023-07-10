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Бой Ибрагимова и Шарафутдинова пройдет 22 июля и станет главным событием турнира лиги «Наше Дело»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпион лиги «Наше Дело» в тяжелом весе по правилам ММА Хадис Ибрагимов проведет поединок против чемпиона лиги в супертяжелом весе по правилам бокса Дамила Шарафутдинова, сообщает пресс-служба организации.

Бой состоится 22 июля и станет главным событием турнира бойцовской лиги «Наше Дело».

На счету 28-летнего Ибрагимова 12 побед и 4 поражения в ММА. В своем последнем поединке он нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса на турнире Hardcore FC 62 19 мая 2023 года.

У 22-летнего Шарафутдинова 5 побед и 1 поражение в боксе. В последнем бою он победил Павла Шульского единогласным решением судей на турнире «Наше Дело» 26 апреля и защитил чемпионский титул в супертяжелом весе по правилам бокса.

Полный кард турнира «Наше Дело» 22 июля:

Хадис Ибрагимов — Дамил Шарафутдинов

Петр Романкевич — Федор Колтун

Фарид Ядулаев — Мурад Легенда

Татьяна Гамарко — Галина Пятница

Федор Бабич — Мубориз Умаров

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