На турнире по смешанным единоборствам UFC 242 в Абу-Даби настало время главного боя.

В эти минуты в октагон выходят россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

Хабиб — чемпион UFC в легком весе. Порье — временный обладатель пояса, который он завоевал во время дисквалификации Нурмагомедова.

«СЭ» ведет большой онлайн UFC 242. Видеотрансляция боя Хабиб — Порье в прямом эфире Первого канала доступна здесь.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.