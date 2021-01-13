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Бой Чимаева и Эдвардса состоится 13 марта

16:40

Президент UFC Дана Уайт надеется, что бой между Леоном Эдвардсом и Хазаматом Чимаевым состоится в марте 2021 года, сообщается в Twitter MMA junkie.

Поединок запланировано провести 13 марта. Место, где состоится бой, пока не определено. Поединок возглавит кард одного из турниров серии Fight Night.

Изначально бой должен был пройти 19 декабря, но бой пришлось отменить из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок был перенесен на 20 января, но теперь коронавирусом заразился Чимаев.

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