Бой Эммета и Топурии перенесен на 24 июня на UFC on ABC 5

Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Джош Эмметт (18-3) и грузинский боец Илия Топурия (13-0) не подерутся 17 июня на UFC Fight Night — их бой перенесен на 24 июня на турнир UFC on ABC 5.

Поединок станет главным событием в формате пяти раундов, сообщает инсайдер Альваро Кольменеро в Twitter.

Эмметт в прошлом бою проиграл Яиру Родригесу (15-3) сабмишном во втором раунде в бою за временный титул чемпиона. Бой состоялся 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Топурия в прошлом бою одолел Брайса Митчелла (15-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.