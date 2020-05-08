В ночь с 9 на 10 мая в США в городе Джексонвилль (штат Флорида) пройдет турнир UFC 249.

В предварительном карде вечера — четыре поединка. Среди них — бой в весовой категории до 120,2 кг, в октагон выйдут россиянин Алексей Олейник и бразилец Фабрисиу Вердум. Ориентировочное время начала карда — 3.00 10 мая (по Москве).

Олейник и Вердум — ровесники, обоим по 42 года. Россиянин (59 побед, 13 поражений, 1 ничья) начал карьеру в ММА намного раньше — 10 ноября 1996 года. Бразилец (23 победы, 8 поражений и 1 ничья) провел первый бой 16 июня 2002 года.

Главный бой вечера UFC 249 — поединок за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Основной кард состоит из пяти боев, ориентировочное время его начала — 5.00 10 мая (по Москве).

Прямая трансляция поединков предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН по этой ссылке.

UFC 249: бой Фергюсон — Гэтжи, все поединки и трансляция турнира