Новозеландский боец MMA Исраэль Адесанья встретится с кубинцем Йоэлем Ромеро в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе, сообщает MMAjunkie. Бой пройдет 7 марта на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

«Никто не просил драться с Йоэлем, — приводит слова Адесанья MMAjunkie. — Я сказал, что хочу драться с самым ужасным. Таким образом, мы вызвали его, хотя он проиграл серию из двух боев».

30-летний Адесанья провел 25 боев, одержал 18 побед из них 7 — в UFC.

У 42-летнего Ромеро — 30 поединков, 13 побед и 4 поражения (из низ 9 побед и 4 поражения в UFC).