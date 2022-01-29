Харитонов — о Хабибе: «Простой и добродушный. Пообещал мне бой в EFC. Благодарю ему за это»

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов прокомментировал разговор с экс-чемпионом UFC в легком весе, а ныне владельцем лиги EFC Хабибом Нурмагомедовым после победы над Тайроном Спонгом.

«Хабиб — добродушный парень. Я общался с ним еще когда он не был чемпионом. Я помню, как встретились 8-9 лет назад, и тогда тоже поговорили, как сейчас. Он остался таким же простым парнем, и мне приятно, что он после [боя] сам подошел, руку пожал, и где-то я ему пожал. Он мне пообещал, что организует следующий бой в Eagle FC. Благодарю ему за это»,

«Я являюсь бойцом, и, если Bellator разрешит мне выступать дальше, и [если] мой менеджер решит вопрос, как он решил сейчас, я с удовольствием буду выступать и в Bellator, и в EFC».

«Мне 41 год, и я считаю, что могу 5, а может и 10 лет выступать. Посмотрим. Все будет зависеть от предложений, которые мне будут поступать».

Харитонов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Спонга. Бойцы возглавили кард турнира EFC 44, который проходил в ночь на 29 января в Майами.