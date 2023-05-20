Борисов: «Либо нокаут от О'Мэлли, либо удушающий от Стерлинга»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от боя чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга и претендента на титул Шона О'Мэлли.

«Моя весовая категория. В этом весе есть интрига, живет большая конкуренция в UFC. О'Мэлли однозначно лучше в стойке. В борьбе он не представляет никакой угрозы, а у Стерлинга — это козырь. Тем не менее, против Петра О'Мэлли вставал. Ян что-то делал внизу, переводил, но конкретно забрать и финишировать не смог. Мне кажется, что встреча завершится досрочно. В ту или иную сторону. Либо нокаут от Шона О'Мэлли, либо удушающий от Алджамейна Стерлинга. Да, вот так распорядился.

Для Яна и Умара Нурмагомедова выгоднее, чтобы О'Мэлли стал чемпионом. Петр выиграл у него, Петра «зажали». О'Мэлли — удобный для него соперник. Стерлинг всегда был неудобным, а сейчас стал еще более неудобным. Он бегает, двигается, что-то выкидывает. В борьбу даже с Сехудо проходил. Были удачные моменты. Стерлинг неудобен как для Яна, так и для Умара», — цитирует MMA.Metaratings.ru Борисова.

Стерлинг (23-3) подерется со вторым номером рейтинга О'Мэлли (16-1) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.