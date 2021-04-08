Хорхе Масвидаль: «Я не выношу Колби, но кто он такой, чтобы я дрался с ним прямо сейчас?»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль объяснил, почему поединок с Колби Ковингтоном так и не был утвержден.

«Почему я должен драться с человеком со сломанной челюстью, а не с тем, кто ему эту челюсть сломал? (Усман сломал Ковингтону челюсть в их бою — прим.). Он убежал из ринга, не дал интервью, замолчал на несколько месяцев, потому что ему зашивали челюсть. И он знал, когда говорил обо мне, что UFC уже предложил нам реванш с Усманом. Зачем мне драться с парнем из второй команды, тем более, с тем, кому уже поломали челюсть? Рано или поздно этот бой все равно состоится, но тогда, когда этого захочу я. Потому что Колби никто — кто он такой, чтобы я дрался с ним прямо сейчас?

Сколько PPV заработал их бой с Усманом? 300 тысяч. Сколько заработал их бой с Вудли? Я не выношу Колби, это правда. Я хочу сделать с ним то, по сравнению с чем нокаут Бена Аскрена покажется актом милосердия. Из-за него нас двоих выгнали из ATT, потому что Дэн Лэмберт ввел правило — никакого трештока между бойцами нашего зала, если только между ними нет утвержденного боя. Потом я позвонил Дэну, объяснил ситуацию. Он сказал: «Да, Колби реально кусок дерьма. Этому трусу здесь не место», и вернул меня домой, в ATT.

Сталкивался ли я хоть раз с Колби после его ухода из зала? Если я столкнусь с ним, никто и никогда его больше не увидит. Он будет объявлен в розыск", — сказал Масвидаль в интервью ESPN.

Масвидаль и Ковингтон когда-то были друзьями и вместе снимали одну квартиру. В июне 2018-го Ковингтон, по словам Масвидаля, не выплатил процент с гонорара их общему тренеру Паулино Эрнандесу, и с тех пор отношения между бойцами испортились.

24 апреля Масвидаль проведет реванш с Усманом в главном событии вечера на UFC 261.