UFC в ночь с субботы, 7 ноября, на воскресенье по московскому времени проводит турнир Fight Night 182. Шоу пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В главном бою в октагон выйдут два бразильских бойца полутяжелого веса, Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра.

Со-главное событие — поединок белорусско-американского бойца Андрея Орловского и канадца Таннера Босера в тяжелом весе.

В предварительном карде пройдет бой тяжеловесов, молдаванина с русскими корнями Александра Романова и бразильца Маркоса Рожерио де Лимы.

В рамках прелимов также состоится поединок грузина Гиги Чикадзе и американца Джейми Симмонса в полулегком весе.

Турнир UFC Fight Night 182 также называется UFC on ESPN+ 40 и UFC Vegas 13.

Андрей Орловский — Таннер Босер.

Предварительный кард (начало — 3.00 мск 8 ноября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Легчайший вес, до 61,2 кг: Густаво Лопес — Энтони Берчак

Полусредний вес, до 77,1 кг: Макс Гриффин — Рамиз Брахимадж

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Даррен Элкинс — Луис Эдуардо Гарагорри

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Александр Романов — Маркос Рожерио де Лима

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Гига Чикадзе — Джейми Симмонс

Средний вес, до 83,9 кг: Тревин Джайлс — Бивон Льюис

Основной кард (начало — 6.00 мск 8 ноября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Минимальный вес, до 52,2 кг, женщины: Клаудиа Гаделья — Янь Сяонань

Средний вес, до 83,9 кг: Йен Хейниш — Брендан Аллен

Легчайший вес, до 61,2 кг: Раони Барселос — Халид Таха

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Андрей Орловский — Таннер Босер

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Тиаго Сантос — Гловер Тейшейра