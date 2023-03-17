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17 марта, 21:22

Богатырев заявил, что Физиев победит Гейджи и заберет бонус

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ACA Адам Богатырев дал прогноз на предстоящий бой между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.

«Думаю, мы увидим красочный бой в стойке, который будет развиваться на встречных курсах. Что-то мне подсказывает, что Гейджи упадет. Физиев выиграет и заберет бонус», — приводит слова Богатырева «РБ Спорт».

Бой Гейджи — Физиев пройдет 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне и станет соглавным событием вечера. На счету Гейджи 23 победы и четыре поражения. В последний раз он выходил в клетку летом прошлого года и проиграл удушающим приемом Чарльзу Оливейре.

У Физиева 12 побед и одно поражение. В июле прошлого года он нокаутировал Рафаэля Дос Аньоса. Физиев идет на серии из шести выигранных поединков, три из которых он завершил нокаутами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adam-bogaty-rev-fiziev-pobedit-gejdzhi-i-zaberet-bonus/
Рафаэль Физиев
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