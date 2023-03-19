Боец UFC Жумагулов считает, что Физиев победил Гейджи на UFC 286

Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился эмоциями после UFC 286.

«Насчет Рафы — честно, даже не ожидал такого результата, был уверен, что он выиграет. Но это ММА, Гейджи его просто переиграл. А по Эдвардсу с Усманом, мое мнение — Камару выиграл, хотя друзья говорят, что победил Леон. Каждый по-разному смотрел бой, так постоянно бывает. Осилит ли Махачев Эдвардса? Все возможно», — цитирует бойца «РБ Спорт».

Леон Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.