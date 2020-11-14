Боец UFC Яндиев, избивший Харитонова, задержан полицией

Боец UFC Адам Яндиев, избивший в пятницу бойца ММА Сергея Харитонова, задержан полицией, сообщает Mash.

В пятницу после турнира ММА в Лужниках Яндиев избил Харитонова, после чего 40-летнему спортсмену потребовалась медицинская помощь. Позже стало известно, что у Харитонова проблемы с правым глазом и перелом носа.

Сообщалось, что причиной конфликта стал финансовый спор — Яндиев задолжал Харитонову 2 миллиона рублей.