Полусредневес UFC Стивен Томпсон рассчитывает подраться за пояс после победы над Гилбертом Бернсом.

«Думаю, что я стилистически неудобен ему [Усману], — сказал Томпсон в интервью Submission Radio. — Да, он феноменальный борец, и у него прекрасное кардио, тем более, он нокаутировал одного из самых опасных ударников в дивизионе — Хорхе Масвидаля. Таким образом мы видим, что его ударный арсенал улучшается. Осознание того, что я встречусь с наилучшей версией Камару Усмана, придает еще больше значения этому бою. Очевидно, я должен пройти Гилберта Бернса. Ни в коем не смотрю ему за спину. Но да, я знаю, что меня ждет в верхней части списка. Есть один парень, на котором я сейчас сосредоточен, и я встречусь с ним через три недели. Это Гилберт Бернс, детка».

Камару Усман — действующий чемпион полусреднего дивизиона. Томпсон занимает 4-ю строчку в рейтинге.

Томпсон встретится с Бернсом в со-главном событии одного из громких турниров лета — UFC 264 с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье. Ивент состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе.