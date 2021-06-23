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Ник Диас может провести бой по правилам бокса

09:50
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Долгожданное возвращение известного американского бойца ММА Ника Диаса может состояться в сентябре этого года. Об этом сообщил его тренер Сезар Грейси, отметив, что обсуждается вариант проведения боксерского боя.

«Мы рассматривали сентябрь, — сказал Грейси в интервью MMA Fighting. — Мне следует посмотреть на контрактные обязательства Диаса. Не исключено, что его следующий бой состоится не в UFC. Ник открыт для боя в ММА или боксе».

Последний бой Диаса состоялся в январе 2015 года. Тогда он уступил легендарному Андерсону Силве судейским решением по итогам пяти раундов. Вскоре результат поединка изменили на несостоявшийся в связи с нарушением антидопинговых правил со стороны обоих бойцов.

Всего в ММА у 37-летнего Ника 26 побед, 9 поражений и 2 несостоявшийся боя.

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