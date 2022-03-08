«Это какое-то безумие». Роган о том, что Махачев не получит бой за титул

Комментатор UFC Джо Роган в новом выпуске своего подкаста The Joe Rogan Experience заявил, что, по его мнению, Дана Уайт хочет организовать бой Конора Макгрегора (22-6) и Чарльза Оливейры (32-8).

«Когда Дана сказал, что Махачев, прежде чем подраться за титул, должен сперва победить Бенила Дариуша, я подумал, что он готовит почву для возвращения Конора на бой за титул. Я думаю, что он [Дана] сделает это. Это какое-то безумие», — сказал Роган в своем подкасте.

Ранее Уайт заявил, что Махачев не получит боя за титул. «Ислам хорошо выполняет свою работу, — сказал Уайт в интервью Barstool Sports. — Мне нравится вариант его боя с Бенилом Дариушем. Поскольку Махачев отказался от боя с Дос Аньосом, мы собираемся вновь дать ему Дариуша».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.