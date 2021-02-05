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Брат Хабиба сообщил о вылете в Америку и обратился к главе UFC

12:32
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Умар Нурмагомедов, троюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сообщил о том, что вылетает в Америку и обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

«Дана Уайт, я лечу в Америку. Надеюсь, что не зря», — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав фото из аэропорта.

Публикация от Nmgdv (@umar_nurmagomedov)

25-летний Умар Нурмагомедов в январе провел первый поединок в UFC. Он победил казахстанца Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде. Всего в ММА на его счету 13 боев, в которых он одержал 13 побед. 1 февраля Нурмагомедов уже обращался к Дане Уайту с просьбой дать ему новый бой.

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