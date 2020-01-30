Боец UFC пошутила на тему коронавируса и возмутила соперницу из Китая

Боец UFC Йоанна Енджейчик неудачно пошутила в Instagram над своей соперницей Чжан Вэйли.

В Instagram Енджейчик опубликовала афиши боя с Вэйли, в которой на польке надет противогаз, подразумевая, что она защищает себя от возможности заражения коронавирусом. Позже она удалила свой пост.

— Шутить над трагедией — верный признак твоего характера, — написала Вэйли в ответ. — Люди умирают: чей-то отец, мать или ребенок. Скажите, что вы хотите от меня, если это заставляет вас чувствовать себя сильнее, но не шутите о том, что здесь происходит. Желаю вам крепкого здоровья до 7 марта. Скоро увидимся.

Бой между Енджейчик и Вэйли пройдет 7 марта. 32-летняя полька провела 18 боев, в которых одержала 15 побед, в том числе 4 нокаутом. 30-летняя китаянка одержала 20 побед в 21 поединке, в том числе 10 нокаутом.