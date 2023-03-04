Алексеева поделилась ожиданиями от предстоящего боя Шевченко против Грассо на турнире UFC 285

Боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предстоящем бое Валентины Шевченко (Киргизия) против Алексы Грассо (Мексика) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

«Валентина — мощь. Однако может сыграть важную роль то, что Алекса является аутсайдером. Она понимает, что ее недооценивают, поэтому может сыграть ее самолюбие и характер. Грассо способна устроить хорошую рубку и дать сопротивление. Но если Шевченко будет в лучшей своей форме, то она победит», — приводит слова Алексеевой издание «Спорт День за Днем» .

Шевченко проведет свою очередную защиту титула в наилегчайшем весе в ночь на 5 марта в со-главном событии турнира UFC 285 против идущей на серии из четырех побед мексиканки Алексы Грассо.