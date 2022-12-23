Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:57

Боец UFC Добер объяснил, почему Порье станет сложным соперником для Махачева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американский боец UFC Дрю Добер считает, что бывший временный чемпион легкого дивизиона UFC Дастин Порье станет тяжелым соперником для действующего чемпиона Ислама Махачева.

«Думаю, Дастин Порье мог бы доставить ему некоторые проблемы. Получился бы близкий поединок. Бойцовский интеллект станет решающим фактором в этом бою», — сказал Добер в интервью Джеймсу Линчу.

«На данный момент Махачев является тяжелым уравнением для всего дивизиона. Даже не знаю, кто его победит. У Волкановски есть шансы, но тут большая разница в весе, так что считаю, что Ислам удивит всех», — добавил он.

В главном событии турнира UFC 284, который состоится 11 февраля в Перте (Австралия), Махачев встретится с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски.

Дастин Порье
Ислам Махачев
1
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Автомобиль взорвался у парка в Мелитополе
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олег Майами победил Тигиева в поединке единогласным решением судей

Блахович: «Прямо сейчас никто не остановит Махачева»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости