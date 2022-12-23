Боец UFC Добер объяснил, почему Порье станет сложным соперником для Махачева

Американский боец UFC Дрю Добер считает, что бывший временный чемпион легкого дивизиона UFC Дастин Порье станет тяжелым соперником для действующего чемпиона Ислама Махачева.

«Думаю, Дастин Порье мог бы доставить ему некоторые проблемы. Получился бы близкий поединок. Бойцовский интеллект станет решающим фактором в этом бою», — сказал Добер в интервью Джеймсу Линчу.

«На данный момент Махачев является тяжелым уравнением для всего дивизиона. Даже не знаю, кто его победит. У Волкановски есть шансы, но тут большая разница в весе, так что считаю, что Ислам удивит всех», — добавил он.

В главном событии турнира UFC 284, который состоится 11 февраля в Перте (Австралия), Махачев встретится с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски.