Блахович: «Прямо сейчас никто не остановит Махачева»

Блахович считает, что на данный момент Махачева никто не остановит

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович считает, что Ислам Махачев успешно защитит титул чемпиона UFC в легком весе в противостоянии с Алексом Волкановски.

«Прямо сейчас никто не сможет остановить его. Может быть, в следующем году кто-то появится. Учитывая то, что он сделал с Чарльзом Оливейрой, прямо сейчас никто не остановит Махачева», — сказал Блахович в интервью Джеймсу Линчу.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284, который состоится 11 февраля в Перте (Австралия).