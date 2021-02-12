Боец UFC Дариуш объяснил, почему он является угрозой для Хабиба Нурмагомедова

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш порассуждал на тему возможного противостояния с действующим чемпионом дивизиона — Хабибом Нурмагомедовым. В частности, американец ассирийского происхождения отметил, что он обладает всеми необходимыми навыками для победы над непобежденным россиянином.

«Погодите-ка... Если бы у меня был выбор, то я бы с удовольствием подрался с Хабибом [Нурмагомедовым]. Нет варианта лучше, чем провести бой с величайшим легковесом в истории. Думаю, это было бы круто. Считаю Хабиба лучшим легковесом всех времен. Наш поединок несомненно получился бы классным», — заявил Дариуш в интервью TMZ Sports.

«В целом я являюсь разносторонним бойцом: у меня хорошая борьба, отличное джиу-джитсу. Последнее — очень важный момент. На самом деле многие, с кем приходилось драться Хабибу, не владели высоким уровнем джиу-джитсу — особенно в тех позициях, когда они находились спиной к канвасу. Лишь некоторые смогли противопоставить хоть что-то в этом аспекте. Я же в разы превосхожу их сразу в двух аспектах — в борьбе и джиу-джитсу. Вдобавок я считаю, что у меня будет преимущество в ударной технике. Как бы то ни было я выдам ему конкурентный поединок». — объяснил он.

В активе 31-летнего Дариуша 20 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. В ночь на 7 февраля на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) он победил раздельным решением бразильца Диего Феррейру. Сейчас у Дариуша шесть побед в UFC подряд.