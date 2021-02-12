Дацик сбросил более 20 килограммов перед боем с Тайсоном Дижоном

Российский боец ММА Вячеслав Дацик перед боем с камерунским боксером Тайсоном Дижоном сбросил более 20 килограммов.

По словам спортсмена, он подтянул физическую форму, а также решил проблему с выносливостью. На данный момент его вес составляет около 127-129 килограммов.

«Соперника никак не оцениваю. Я оцениваю только себя, свою дыхалку, и то, как я за 2 месяца подготовился. За 2 месяца я скинул уже больше 20 килограммов. Самое главное, чтобы было хорошее дыхание», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Спортсмен отметил, что в рамках подготовки к поединку с Дижоном ему приходится перестраивать свою технику ведения боя.

«Я немножко перестраиваюсь, поскольку у меня другая техника боя, более уличная. У меня есть навыки борьбы, ударной борьбы. Естественно, я тайбоксер. У меня основная задача — удары ногами, коленями, локтями, ближний бой. Но, я думаю, руками бить умею. Муай-тай и в боксе поможет произвести и показать красивый нокаут».

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Поединок Дацика и Дижона будет соглавным. Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.