Следующим соперником Шлеменко будет иностранец

Соперником российского бойца Александра Шлеменко по поединку в AMC Fight Nights будет иностранец.

11 февраля стало известно, что российский боец может провести поединок на турнире организации в мае.

«Я подтверждаю [бой на турнире AMC Fight Nights], — цитирует ТАСС Шлеменко. — Мы говорим с Fight Nights именно о том, что соперником будет иностранец. Магомед Исмаилов занят боем с Владимиром Минеевым, а кто-то еще мне не нужен».

В активе Шлеменко 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.