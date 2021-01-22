Боец Тарасов поддержал Бузову после расставания с Давой

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов поддержал телеведущую и певицу Ольгу Бузову, пожелав ей счастья после болезненного расставания с Давидом Манукяном.

В Instagram девушка ранее обвинила своего бывшего бойфренда в издевательствах и избиениях. По ее словам, блогер Дава в буквальном смысле плевал ей в лицо.

«Оле я хочу пожелать счастья, чтобы все у нее было хорошо, чтобы она не расстраивалась. По странице в Instagram видно, что она очень сильно расстроена. Пусть все у нее будет хорошо.

Я считаю, что ссора из избы была вынесена. Почему? Потому что у многих бывают конфликты. Медийные люди почему-то любят все делать напоказ. Хотя, мне кажется, всегда можно решить все мирным путем. Видимо, у Оли были свои веские причины для того, чтобы так резко высказываться о Даве", — приводит слова блогера РЕН ТВ.

Тарасов отметил, что хорошо знаком с Давой. Он отзывается о нем только положительно. Боец ММА отметил, что он не знает, бил ли Дава Бузову.

«Бил ли Дава Олю? Не знаю, не могу говорить, да или нет. Знаю, что это их личные отношения. Самое главное, что я хочу сказать, — ребята, не верьте всему, что происходит в Instagram. Сегодня там любовь, завтра разлука, потом опять любовь», — заключил Тарасов.