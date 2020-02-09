Боец Смоляков удалился из Instagram после скандального интервью о Емельяненко

Экс-боец UFC Дмитрий Смоляков удалился из Instagram после интервью об Александре Емельяненко. В январе 37-летний Смоляков (9-4 в ММА, 0-3 в UFC) в интервью «Вестнику ММА» рассказал, что Емельяненко ходил в магазин с пистолетом. В пятницу 38-летний Емельяненко (28-7-1) опроверг это в разговоре с Blood and Sweat, в ответ обозвав Смолякова петухом. Смоляков дал еще одно интервью «Вестнику ММА», сообщив, что Емельяненко изнасиловал множество женщин в Санкт-Петербурге.

— Я удалил Instagram, пока не собираюсь им пользоваться, — сказал Смоляков в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Лютикова. — Сейчас не хочу видеть ни хорошего, ни плохого. К черту все эти интернеты!

Уверен, что у нас есть с Емельяненко через кого соединиться, да и напрямую можем продолжить, есть повод. Он говорит: «Мне все равно кого бить». Ему же, наверное, действительно все равно — женщину, мужчину, подростка. Думаю, что нам надо в узком кругу все проделать. Так как оскорбления вышли за рамки спортивной нормативной лексики, где-то нужно с ним отдельно встречаться и отдельно общаться.