Боец Штырков отрицает свое участие в избиениях протестующих. Он только поднимал забор

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1) прокомментировал конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

"Вчера в сквере от Академии было десять человек, а не сто. Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было. Там кроме нас были и другие люди. Кто-то выступает за строительство храма, кто-то против, и не нужно забывать об уважении к чужому мнению – это базис нормального общества. Все дискуссии должны быть в мирном русле, а то, что произошло ночью в корне неправильно и не должно повториться", – сказал Штырков.

13 мая сообщалось, что боксер Магомед Курбанов и боец ММА Иван Штырков приняли участие в разгоне акции протеста в Екатеринбурге. Жители города вышли на протест против уничтожения сквера и строительстве на его месте храма святой Екатерины.

Иван Штырков провел в смешанных единоборствах 16 поединков, одержал 15 побед, один бой завершился вничью. (Михаил Потапов)

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