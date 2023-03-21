Боец Резников рассказал о последствиях кражи в Таиланде

Боец ММА из Казахстана Артем Резников рассказал о том, как продвигается расследование кражи, которая произошла во время его отдыха в Пхукете.

«Насчет кражи на вилле в Таиланде — никаких последствий. Украли деньги — воров не нашли. Да никто и не искал в принципе... Девушка вызвала полицию, но, я так понял, их даже не искали», — рассказал Резников Legalbet.kz.