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Шавкат Рахмонов: «Рад, что Кевин Ли принял ислам. Это вызывает эмоции, которые не передать»

Боец Рахмонов поделился мнением об обращении его товарища по залу Кевина Ли в ислам
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением об обращении его товарища по залу Кевина Ли в ислам.

— Твой товарищ по залу Кевин Ли недавно принял ислам. Стал ли ты на него другими глазами смотреть, что это теперь твой брат-мусульманин?

— Да, конечно, каждый мусульманин — это для меня брат. Я рад за него, что принял ислам. Когда видишь, как кто-то принимает ислам, у тебя бывают такие эмоции, не передать их.

— Какие у тебя планы на Рамадан, 23 марта он начинается, может быть, хочешь совершить паломничество?

— В этот раз хочу поехать в Мекку на паломничество. Я думаю, где-то за 10 дней, когда Ураза заканчивается, в этот момент хочу поехать. Есть возможность будет, Иншаллах, поедем.

В ночь на 5 марта Рахмонов подерется с Джеффом Нилом на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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