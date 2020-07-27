Боец ММА Тайгибов подтвердил, что Емельяненко был пьян в аэропорту

Боец ММА Курбан Тайгибов подтвердил информацию, что Александр Емельяненко был нетрезв на недавнем видео. На кануне в сети появились кадры из аэропорта Сочи, где Емельяненко тяжело идет при помощи двух человек. За день до этого боец уступил Магомеду Исмаилову в главном поединке турнира ACA 107 в третьем раунде. На видео рядом с Емельяненко замечен и Тайгибов.

— Мы летели из Сочи в Москву в одном самолете, — сказал Тайгибов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — И так получилось, что мы последние заходили с моим тренером. И Александр тоже подошел. Он расслабился после боя, решил чуть расслабиться, отдохнуть. Ну вы правильно поняли все.

— В самолете спокойно себя вел? Не было никаких эксцессов?

— Нет, ничего не было, все спокойно. Спал.