Боец ММА Минеев получил увольнение из зоны СВО в связи со скорым рождением дочери
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал, что получил увольнение из зоны СВО из-за скорого рождения дочери.
«Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждем появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину», — заявил он в своем Telegram-канале.
В ноябре Минеев сообщил, что берет паузу в карьере в связи с подготовкой для отправки в зону проведения СВО в качестве добровольца.
Источник: https://t.me/mineevmma/427
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