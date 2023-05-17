Боец ММА Минеев получил увольнение из зоны СВО в связи со скорым рождением дочери

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал, что получил увольнение из зоны СВО из-за скорого рождения дочери.

«Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждем появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину», — заявил он в своем Telegram-канале.