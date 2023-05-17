Махно считает, что Порье просто перестреляет Гейджи

Российский боец Алексей Махно оценил шансы в бою Дастина Порье и Джастина Гейджи.

«С учетом первой встречи фаворитом назвал бы Порье. И не думаю, что в таком возрасте бойцы меняются, Гейджи будет делать то, что делает всегда. Бороться он вряд ли будет, в ударной технике он мощнее, но Порье просто поискуснее. Даже если бой дойдет до решения, думаю, оно будет на стороне Дастина. Порье просто, опять же, искуснее. Есть определенная «вышколенность», так это у нас называется. Это не приобретешь за какие-то месяцы или за год. В любом случае, у каждого бойца уже есть фундамент. Я бы хотел, чтобы Джастин выиграл, он мне больше импонирует. Но почему-то кажется, что Порье его просто перестреляет», — приводит слова Махно «РБ Спорт».

Поединок пройдет 29 июля на турнире UFC 291.

На счету 34-летнего Порье 29 побед и семь поражений. Последний бой он провел 12 ноября прошлого года и победил удушающим приемом Майкла Чендлера.

У 34-летнего Гейджи 24 победы и четыре поражения. 18 марта этого года он выиграл большинством голосов у Рафаэля Физиева.