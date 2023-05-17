Сарнавский заявил, что за два-три боя Алискеров может стать звездой UFC

Российский боец Александр Сарнавский прокомментировал предстоящий бой между Икрамом Алискеровым и Пауло Костой.

«Видел бой Алискерова против Хоуза, очень перспективый парень! А Коста — серьезный соперник и большой вызов, интересно посмотреть. Вот что значит показывать красивые бои, за два-три таких выступления можно стать звездой в UFC. Коста пятый номер в рейтинге, но там и новых претендентов толком нет. В этом весе нужна новая кровь. По кругу одни и те же бои — не так интересно. Икрам разбавит дивизион», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Поединок пройдет 29 июля на UFC 291.

У Алискерова 14 побед и одно поражение. 6 мая он дебютировал в UFC, победив нокаутом в первом раунде Фила Хоуза. На счету Косты 14 побед и два поражения. Он провел последний бой в августе прошлого года и выиграл решением судей у Люка Рокхолда.